Don Giampaolo Cincotti è il nuovo parroco di San Ponziano, a Carbonia; don Cristian Lilliu amministratore a Is Urigus

Il 20 agosto scorso l’amministratore apostolico della diocesi di Iglesias, cardinale Arrigo Miglio, ha accolto la rinuncia presentata da don Cristian Lilliu dall’ufficio di parroco della parrocchia di San Ponziano in Carbonia; don Cristian Lilliu giunse a Carbonia nel 2020, per sostituire don Andrea Zucca che lasciava la parrocchia dopo appena un anno e otto mesi dalla nomina. Don Cristian Lilliu, 49 anni, sacerdote dal 25 giugno 2005, è il nuovo amministratore parrocchiale della parrocchia San Raffaele arcangelo in Is Urigus, frazione del comune di San Giovanni Suergiu.

Oggi, 15 settembre 2024, il cardinale Arrigo Miglio ha nominato parroco di San Ponziano, a Carbonia, per nove anni, don Giampaolo Cincotti, e gli ha rinnovato anche l’ufficio di parroco della parrocchia di Gesù Divino Operaio, a Carbonia, per ulteriori nove anni, e di amministratore parrocchiale della Vergine delle Grazie, a Barbusi.

Don Giampaolo Cincotti, 55 anni, è sacerdote dal 1997 e, seppure scaduto (24 giugno 2024), vicario per la forania di Carbonia.

Guido Cadoni