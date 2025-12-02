L’Istituto tecnico settore economico dell’IIS Beccaria-E. Loi è stato trasferito nella nuova sede di via Umbria, a Carbonia.

Gli studenti frequentanti e i nuovi iscritti dall’anno scolastico 2026/2027 potranno usufruire di nuovi ed adeguati spazi per condurre al meglio le attività didattiche.

La nuova sede, dislocata in locali rinnovati e in posizione strategica rispetto al centro intermodale e a poca distanza dal centro e dalla zona commerciale della città sarà dotata di laboratorio informatica, laboratorio lingue, laboratorio e-commerce e economia aziendale, laboratorio turismo, laboratorio scienze, biblioteca, palestra coperta e spazio esterno adibito a pallacanestro, pallavolo e calcetto. Gli studenti e i docenti avranno inoltre a disposizione un’aula magna per riunioni, conferenze e incontri culturali. L’istituto è certo, grazie ai nuovi spazi a disposizione, di poter intensificare il già costante dialogo con il territorio, valorizzando il corso di Turismo, Relazioni internazionali per il Marketing e Amministrazione Finanza e marketing, unici nel Sulcis e riconosciuti motori di sviluppo, formazione e occupazione.

«Si ringrazia la Provincia per questo risultato, fortemente voluto dalla dirigenza scolastica e dal collegio dei docenti che coopererà nei prossimi mesi per rendere la sede sempre più bella, attiva e funzionale alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie», ha detto il dirigente scolastico prof.ssa Giorgia Floris.