3 December, 2025
MENU
mobile-logo
HomeGAL Sulcis IglesienteIl GAL Sulcis Iglesiente ha organizzato l’evento di restituzione dei risultati del progetto e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, che si terrà giovedì 11 dicembre a Piscinas
GAL Sulcis Iglesiente

Il GAL Sulcis Iglesiente ha organizzato l’evento di restituzione dei risultati del progetto e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, che si terrà giovedì 11 dicembre a Piscinas

0
303Views
Il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari ha organizzato l’evento di restituzione dei risultati del progetto e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, che si terrà giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare del comune di Piscinas.

L’incontro sarà dedicato alla presentazione degli esiti dei progetti:

  • “Strumenti di storytelling digitale e soluzioni basate sulla realtà aumentata e virtuale per la valorizzazione del Carignano del Sulcis”;
  • “Custodi del mare – realizzazione di strumenti di storytelling digitale e soluzioni basate su realtà aumentata (RA) e realtà virtuale (VR) per la valorizzazione del patrimonio costiero e del lavoro della pesca”,

entrambi finanziati con fondi PNRR e coordinati, nell’ambito dello Spoke 2 (Turismo e Beni Culturali), dall’Università di Sassari.

L’evento rappresenterà un’importante occasione per condividere i risultati raggiunti, approfondire le potenzialità delle tecnologie immersive applicate alla valorizzazione del patrimonio territoriale e confrontarsi sulle prospettive future di sviluppo e di trasferimento delle soluzioni presentate.

Il programma prevede:

  • Saluti istituzionali e introduzione ai lavori;
  • Presentazione dei risultati dei due progetti;
  • Spazio dedicato a domande, confronto e discussione.

L’incontro si concluderà con un piccolo rinfresco, pensato come momento conviviale per un saluto e per lo scambio degli auguri di fine anno. Per motivi organizzativi,

FOLLOW US ON:
L'Istituto tecnico s

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
GAL Sulcis Iglesiente
E’ stato prese
GAL Sulcis Iglesiente
Osaka: il video-racc
GAL Sulcis Iglesiente
Il gruppo consiliare
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY