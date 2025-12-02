Il GAL Sulcis Iglesiente ha organizzato l’evento di restituzione dei risultati del progetto e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, che si terrà giovedì 11 dicembre a Piscinas

Il GAL Sulcis Iglesiente ha organizzato l’evento di restituzione dei risultati del progetto e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, che si terrà giovedì 11 dicembre a Piscinas
L’incontro sarà dedicato alla presentazione degli esiti dei progetti:
- “Strumenti di storytelling digitale e soluzioni basate sulla realtà aumentata e virtuale per la valorizzazione del Carignano del Sulcis”;
- “Custodi del mare – realizzazione di strumenti di storytelling digitale e soluzioni basate su realtà aumentata (RA) e realtà virtuale (VR) per la valorizzazione del patrimonio costiero e del lavoro della pesca”,
entrambi finanziati con fondi PNRR e coordinati, nell’ambito dello Spoke 2 (Turismo e Beni Culturali), dall’Università di Sassari.
L’evento rappresenterà un’importante occasione per condividere i risultati raggiunti, approfondire le potenzialità delle tecnologie immersive applicate alla valorizzazione del patrimonio territoriale e confrontarsi sulle prospettive future di sviluppo e di trasferimento delle soluzioni presentate.
Il programma prevede:
- Saluti istituzionali e introduzione ai lavori;
- Presentazione dei risultati dei due progetti;
- Spazio dedicato a domande, confronto e discussione.
L’incontro si concluderà con un piccolo rinfresco, pensato come momento conviviale per un saluto e per lo scambio degli auguri di fine anno. Per motivi organizzativi,
NO COMMENTS