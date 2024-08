Il gruppo consiliare “Masainas Insieme” chiede urgenti notizie sulla sede del Gal Sulcis a Masainas

In data 3.06.2024, preoccupati per alcuni segnali rilevati, abbiamo inviato al Sindaco del comune di Masainas una richiesta di informazioni circa la mancata proroga pluriennale del contratto di comodato d’uso della sede attualmente in uso al Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari. Tale sede in comodato è il locale delle ex scuole medie di Masainas e in questi anni è stato occupato fruttuosamente dall’Ente, scongiurando effetti di abbandono e disuso, e diventando punto strategico di erogazione di servizi. In particolare, la nota verteva sulla richiesta di chiarimenti circa la proroga del comodato solo fino al 31.12.2024, in luogo alla consueta proroga legata ai tempi della programmazione comunitaria, di cui il Gal gestisce fondi sia per le politiche di sviluppo rurale e sia per la pesca e gli affari marittimi (attraverso il Flag). L’ente, sottolineavamo nella richiesta, ricopre una importanza strategica non solo perché gestisce fondi Fesr, Feamp e Fse ed eroga servizi e finanziamenti, ma anche perché ha ottenuto l’importante accreditamento quale sede di ente di formazione regionale, quindi nelle sue aule è possibile svolgere corsi professionali regionali in sede.

Alla nostra nota, l’Amministrazione comunale di Masainas non ha dato seguito, neppure in maniera interlocutoria, pertanto, in occasione della convocazione del Consiglio comunale del 30 luglio (dopo due mesi dalla nostra nota) abbiamo richiesto il formale inserimento del punto all’ordine del giorno del Consiglio. Tale richiesta, non solo non è stata riscontrata, ma la nostra successiva richiesta, effettuata durante il Consiglio comunale ai sensi del regolamento, è stata respinta col voto contrario dei consiglieri di maggioranza, con deboli giustificazioni del Sindaco che alludevano a un necessario approfondimento del tema e a un differimento della trattazione specifica.

Riteniamo che, a 4 mesi dalla scadenza del contratto di comodato, il Gal Sulcis possa legittimamente pensare di cercare urgentemente una nuova sede, stante il silenzio della Amministrazione.

Accogliamo invece con favore e con speranza di positiva risoluzione del caso le parole utilizzate dal sindaco di Masainas durante la trasmissione televisiva “Obiettivo territori” della rete TCS andata in onda a metà agosto in cui si parlava del Gal Sulcis quale motore per “alimentare speranze di sviluppo per il nostro territorio”.

Lungi da noi fare polemiche, ma si rifletta sul ruolo strategico che un ente di tali dimensioni rappresenta per un piccolo paese come Masainas. Altri usi dei locali possono certamente essere meritevoli, soprattutto se come parrebbe, la sede volesse essere usata dalle associazioni del paese, ma non sicuramente paragonabili alla centralità e all’importanza di un ente finanziatore, erogatore, formatore e pagatore, veicolo di fondi comunitari, sportello per l’utenza ed ente accreditato per la formazione.

In data 3 settembre 2024 si terrà il Consiglio comunale in cui nell’ordine del giorno si legge “Discussione utilizzo locali comunali dell’ex scuola media” e immaginiamo che il tema venga trattato finalmente in quella sede. Vogliamo scongiurare il pericolo che questo ritardo nelle risposte, porti al risultato dell’abbandono della sede di Masainas da parte del Gal: chiediamo che l’Amministrazione, in sede di Consiglio comunale, renda note con urgenza le proprie intenzioni e motivazioni, chiedendo di avere una visione più ampia rispetto alle valutazioni locali. Il Gal, lo ripetiamo, è un ente strategico, come strategica è la possibilità di conservarne la sede per un piccolo Comune.

Il gruppo consiliare di minoranza “Masainas Insieme”