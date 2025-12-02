Finanziaria, Ignazio Locci (Cal): «Non risponde alle istanze delle autonomie locali. Nessuna novità sul fondo unico»

«La Finanziaria regionale non risponde alle istanze delle Autonomie locali e non chiarisce su poteri e risorse. In particolare sul Fondo unico, finanziato con 80 milioni di euro in meno rispetto al 2023 e 2024. Certamente un passo indietro rispetto alle aspettative. Siamo in un periodo di forte crisi, che si acuisce nel momento della chiusura dei bilanci e preoccupa fortemente gli amministratori locali alle prese con il diminuire costante delle risorse disponibili. Serve un segnale forte e tempestivo, anche perché manca la certezza dell’approvazione della Finanziaria in Consiglio regionale entro fine anno. Sarebbe anche opportuno che nella ‘vertenza entrate’ con lo Stato ci fosse spazio per inserire un riferimento al trasferimento delle risorse agli enti locali. Perché, pur non disconoscendo le ragioni della Regione, c’è il pericolo che le Autonomie locali restino schiacciate da un accordo che non le vede protagoniste».

Ignazio Locci, presidente del Cal, si è espresso così al termine della riunione del Consiglio delle autonomie locali, che si è svolta questa mattina.