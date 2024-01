Guasto nella caldaia dell’impianto termico, lezioni sospese alla scuola Deledda di via Roma, a Carbonia

Il guasto di un pezzo della caldaia dell’impianto termico nella scuola Deledda di via Roma, a Carbonia, ha impedito il funzionamento del riscaldamento lasciando gli alunni e gli insegnanti con una stufetta in ogni aula che, in questi giorni di basse temperature, non è certo sufficiente a riscaldare gli ambienti scolastici.

L’Amministrazione comunale di Carbonia in una nota «si dichiara dispiaciuta e si scusa con le famiglie per la situazione e per il disagio venutosi a creare».