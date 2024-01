Il 26 gennaio il Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari presenterà a Villamassargia i risultati del progetto Agrinido, Agriasilo e Agritata

Il Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari ha organizzato l’evento di presentazione dei risultati del progetto “Agrinido, Agriasilo e Agritata. Progetto pilota innovativo di servizi all’infanzia in azienda agricola”, che si terrà venerdì 26 gennaio 2024, alle ore 10.00, presso Casa Fenu, in via Santa Maria 4, a Villamassargia.

Nel corso dell’evento verranno presentati i risultati raggiunti con il progetto e i possibili sviluppi futuri; verrà presentata la carta dei principi elaborata grazie alla progettazione partecipata e alle attività intraprese e verrà presentato un modello di servizi all’infanzia replicabile all’interno delle aziende agricole del territorio, che si auspica possa essere anche recepito nella legislazione regionale. Sui risultati raggiunti e sulle prospettive future proseguirà un confronto attraverso una tavola rotonda con gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico.