Sono iniziati stamane, a Medadeddu (Carbonia), i lavori di ripristino del manto stradale

Sono iniziati stamane, a Carbonia, i lavori di ripristino del manto stradale nel quartiere di Medadeddu, segnatamente nelle vie Medadeddu, Verrazzano, Colombo e Vespucci. Gli interventi si sono resi necessari a seguito dei lavori realizzati da TIM per l’installazione della banda ultralarga. I lavori saranno realizzati nella porzione del manto stradale dove sono stati effettuati gli scavi per il posizionamento della fibra ottica.

L’assessora della Transizione digitale, Katia Puddu, ha interloquito costantemente con l’operatore del servizio, la TIM, al fine di programmare gli interventi di manutenzione stradale nelle vie del quartiere. Le vie sono state interessate recentemente – al pari di tante altre zone della città e delle frazioni – dall’installazione della banda ultralarga per una connessione internet ultraveloce, decisiva in modo particolare in questo periodo, caratterizzato dalla diffusione di nuove modalità operative di insegnamento, formazione e lavoro, tra cui lo smart working e la didattica a distanza.