Giovedì 11 gennaio, presso la Parrocchia della Beata Vergine Addolorata di Carbonia, è prevista al visita del Simulacro della statua della Vergine di Lourdes. Sono attesi pellegrini da tutto il circondario del comune di Carbonia, numerosi fedeli, sacerdoti e diverse associazioni religiose.

In occasione del 120° anniversario della fondazione dell’Unitalsi, l’associazione cattolica che si impegna per portare gli ammalati presso santuari italiani ed internazionali, dal Santuario di Lourdes, ha acconsentito di concedere al simulacro di lasciare il paesino sotto i Pirenei e raggiungere anche la Sardegna e Carbonia in particolare.