Questa sera, a Carloforte, presso la Tonnara, don Antonio Mura e don Andrea Zucca, hanno celebrato la Messa di Trigesimo del Rais Luigi Biggio

Questa sera, a Carloforte, presso la Tonnara, don Antonio Mura e don Andrea Zucca, hanno celebrato la Messa di Trigesimo di Luigi Biggio, Rais dei tonnarotti delle tonnare di Carloforte (considerato alla stregua di un mito come alcuni personaggi Salgariani).

«Al termine – ha detto don Antonio Mura – i Greco e alcuni rappresentanti del Consorzio industriale portoscusese, mi hanno trattenuto per quasi due ore per condividermi alcune problematiche relative alle tonnare e al rischio che possono correre, a causa delle possibili installazioni dei parchi eolici offshore a 12 miglia dalle coste carlofortine e portoscusesi. Ho confermato, ancora una volta, che noi, Chiesa Diocesana, desideriamo difendere i nostri territori, i nostri mari e le relative attività in essi espletate.»

«Ho anche avuto un lungo colloquio con il conduttore di trasmissioni scientifiche e culturali nei canali nazionali, Roberto Giacobbo, che ha preso casa estiva a Carloforte e ha partecipato alla celebrazione eucaristica. E’ stata una serata molto interessante e significativa», ha concluso don Antonio Mura.