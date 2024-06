A Carbonia Jacopo Cullin raddoppia, sabato 8 giugno, alle 17.30, al Teatro Centrale

L’attore e regista cinematografico Jacopo Cullin farà tappa a Carbonia per il suo tour 2024, intitolato “È inutile a dire!” con Gabriele Cossu, venerdì 7 giugno, alle ore 21.00, nella splendida cornice del Teatro Centrale di piazza Roma. L’evento farà registrare il tutto esaurito, il sold out. I biglietti sono terminati in pochissimo tempo dall’inizio della prevendita, con centinaia di ulteriori richieste di presenza da parte della cittadinanza che non si sono potute accogliere per ragioni legate alla capienza del Teatro Centrale.

Per questo motivo, al fine di soddisfare le tantissime richieste ricevute, Jacopo Cullin concederà il bis e si esibirà a Carbonia anche in una seconda data, prevista per sabato 8 giugno, alle ore 17.30, al Teatro Centrale.

L’Amministrazione comunale ringrazia Jacopo Cullin per la disponibilità dimostrata.