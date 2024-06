Si è insediato ieri sera il nuovo Consiglio comunale di Calasetta, eletto l’8 e il 9 giugno 2024. La seduta è stata aperta, in una sala consiliare gremita, dall’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del sindaco eletto direttamente e dei 12 consiglieri comunali.

Subito dopo. il sindaco Antonello Puggioni ha prestato il giuramento, uno dei momenti in cui ha mostrato grandissima emozione. quando è stato chiamato a vestire la fascia tricolore, operazione nella quale è arrivato in suo aiuto Silvano Farris, uno dei due candidati sindaco non eletti.

Antonello Puggioni ha poi comunicato i nominativi dei componenti della Giunta e del vice sindaco. Vicesindaco è Giuseppe Alvaro Cincotti, gli altri tre assessori Giuseppe D’Antonio, Graziano Castelli e Maria Laura Corona.

Gli altri consiglieri di maggioranza hanno ricevuto le deleghe di supporto ai colleghi assessori.

La seduta d’insediamento e proseguita e si è conclusa con la presentazione delle linee programmatiche di mandato e la nomina della commissione elettorale comunale.

Il nuovo Consiglio comunale di Calasetta eletto con il sindaco Antonello Puggioni è formato da 8 consiglieri di maggioranza eletti nella lista “Rinascita Calasetta” e 4 di minoranza: 3 eletti nella lista “Gianca Cadesedda” che sosteneva il candidato sindaco Silvano Farris e 1 nella lista “Calasetta Futura”, il candidato sindaco non eletto Agostino Armeni.

Gli 8 consiglieri di maggioranza della lista “Rinascita Calasettana” sono i seguenti: Giuseppe Alvaro Cincotti 109 preferenze, Fabrizio Schirru 103, Luigi Biggio 100, Giuseppe D’Antonio 80, Gianluca Murgioni 75, Graziano Castelli 69, Maria Laura Corona 67, Luciano Biggio 56. Primo dei non eletti: Maurizio D’Antonio 53.

I 3 consiglieri di minoranza della lista “Gianca Cadesedda”: Silvano Farris candidato sindaco non eletto, Roberto Lusci 83, Dafne Mercenaro 83. Primo dei non eletti: Salvatore Ierna 82.

Il consigliere eletto dalla lista “Calasetta Futura”: Agostino Armeni, candidato sindaco non eletto. Primo dei non eletti: Angelo Serrenti 73 preferenze.