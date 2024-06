A Sant’Anna Arresi è iniziata ieri sera la consiliatura 2024-2029

E’ iniziata ufficialmente ieri sera, con l’insediamento degli eletti nella tornata elettorale amministrativa dell’8 e 9 giugno 2024, la consiliatura 2024-2029 del comune di Sant’Anna Arresi.

Per la quarta volta a guidare il comune sulcitano è stato eletto Paolo Luigi Dessì, candidato della lista “Giorno Nuovo”, che ha aperto la seduta alle 19.15 con l’esame del primo punto all’ordine del giorno, l’esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti con convalida dei consiglieri eletti e insediamento del Consiglio comunale.

E’ seguito il giuramento del sindaco eletto.

Paolo Luigi Dessì ha poi ha presentato i componenti della Giunta comunale. Vicesindaco è Teresa Pintus, gli altri tre assessori sono Fabio Diana, Valerio Lecca e Davide Marica (esterno).

I quattro assessori saranno affiancati dai consiglieri delegati.

Il Consiglio è stato poi chiamato all’elezione della commissione elettorale e la seduta si è chiusa con le comunicazioni del sindaco che ha esposto a grandi linee il percorso che la nuova maggioranza seguirà per l’amministrazione del paese, rimandando la presentazione e l’esame delle linee programmatiche ad una prossima seduta.

Nel corso della seduta sono stati comunicati anche i capigruppo: Massimiliano Selis per la lista di maggioranza “Giorno nuovo”; Maddalena Garau per la lista di minoranza “Uniti per Sant’Anna Arresi”.

Il nuovo Consiglio comunale di Sant’Anna Arresi è formato da 8 consiglieri di maggioranza eletti con il sindaco Paolo Luigi Dessì, e 4 di minoranza.

La lista “Giorno Nuovo” che ha eletto sindaco Paolo Luigi Dessì con 888 voti, il 52,45%, ha eletto i seguenti 8 consiglieri: Teresa Pintus 148 preferenze, Fabio Diana 97, Fabrizio Garau 77, Raffaela Milia 75, Claudia Spiga 60, Valerio Lecca 57, Massimiliano Selis 50, Michele Virdis 48. Primo dei non eletti Alfiero Pittoni 48.

La lista “Uniti per Sant’Anna Arresi” che sosteneva Maddalena Garau, ha eletto i seguenti 4 consiglieri: Maddalena Garau candidata sindaca non eletta, Armando Linzas 104 preferenze, Valentina Mei 101, Sandro Uccheddu 100. Primo dei non eletti: Edoardo Pisano 74.