“Prigionieri nella pietra”. Il cortometraggio musicale che celebra le origini religiose dell’arte teatrale. L’arte teatrale affonda le sue radici nei riti in onore di Dioniso che anticamente si svolgevano ad Atene. A questa identità ancestrale del teatro, invisibile ma ancora viva e potente, il complesso musicale dei VADE dedica “Prigionieri della pietra”, un brano accompagnato da un cortometraggio. Il video, diretto da Alessandro Dettori con riprese di Marina Federica Patteri, racconta le vicende di un ragazzino che, mentre è intento a leggere un libro sulla vita di Dioniso, viene attirato da una forza invisibile all’interno di un teatro. Lì troverà sul palco un gruppo di musicisti, i VADE, apparentemente inanimati. Attraverso loro il ragazzino entrerà in contatto con lo spirito arcano che anima il teatro, finendo per divenirne parte.

“Prigionieri della pietra”, è una coproduzione dell’Ente Concerti Città di Iglesias e della Casa di Prometeo. Le immagini sono state girate nello storico Teatro Electra di Iglesias.

I VADE sono una band la cui musica si sviluppa intorno alla rielaborazione e attualizzazione dei miti della classicità. Attualmente sono impegnati nella creazione di un’opera, di cui la canzone è parte, che racconta la ricerca delle tracce dello spirito dionisiaco nei tempi attuali. I VADE, pur eseguendo musica rock, si esibiscono unicamente nei teatri.

https://www.facebook.com/watch/?v=789063393338296