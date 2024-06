Bruno Carrus è il nuovo allenatore del Cortoghiana, squadra che milita nel girone B del campionato di Prima Categoria. Subentra a Fabio Piras che ha concluso in accordo con la società la sua triennale esperienza.

Classe 1987, originario di San Giovanni Suergiu, Bruno Carrus ha conseguito l’abilitazione tecnica nel 2023 e lo scorso anno ha guidato gli allievi dell’Astra Carbonia.

Da calciatore è stato un eccellente centrocampista nei campionati di Promozione e Prima Categoria, vestendo le maglie di Fermassenti, Antiochense, Iglesias, Atletico Narcao, Carloforte e Villamassargia.

La nuova esperienza costituisce una scommessa sia per lui sia per la società, convinta di investire nella valorizzazione di giovani calciatori e certa che il nuovo tecnico saprà suscitare entusiasmo e curiosità.

Bruno Carrus è già al lavoro con il presidente Gianluca Cro e il direttore sportivo Mimmo Pavanetto, per l’allestimento dell’organico per il prossimo campionato.

Nella foto di copertina Bruno Carrus quando giocava nell’Antiochense.