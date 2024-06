Carbonia piange suor Diomira Cavagna, della congregazione delle Suore Orsoline di San Girolamo di Somasca

Il sindaco Pietro Morittu e l’intera Amministrazione comunale di Carbonia esprimono sentite condoglianze e si stringono in un forte abbraccio a tutti i familiari e alle Suore Orsoline di San Girolamo in Somasca per la scomparsa, ieri mattina, all’età di 87 anni, di suor Diomira Cavagna. Un punto di riferimento per l’educazione religiosa e la formazione di tanti bambini e ragazzi. Una suora che ha contribuito alla formazione di tante persone della città di Carbonia, distinguendosi sempre per dedizione e competenza.

Suor Diomira Cavagna per tanti anni ha prestato servizio e vissuto la sua missione educativa a Carbonia, dapprima presso l’orfanotrofio Sirai, dove giunse giovanissima nel 1957, e poi con i bambini e le famiglie nelle scuole materne della città e nelle parrocchie, in particolare a Rosmarino – Addolorata, a Gesù Divino Operaio e per un periodo anche nel coordinamento della scuola infanzia a Bacu Abis.