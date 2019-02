I carabinieri della stazione di Stampace della Compagnia di Cagliari, ieri hanno arrestato un senegalese classe 1999 per il reato di traffico di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della stazione di Stampace della Compagnia di Cagliari, ieri hanno arrestato un senegalese classe 1999 pregiudicato per il reato di traffico di sostanze stupefacenti. Il mirato servizio antidroga, eseguito nel corso degli ultimi giorni ed avente come zone di interesse il centro storico, le aree pedonali e le principali piazze e punti di aggregazione del centro città, ha permesso il monitoraggio di numerosi soggetti extracomunitari dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle 18.00 di ieri pomeriggio, i militari hanno deciso di intervenire nella flagranza di un’attività di spaccio da parte del giovane extracomunitario ad un acquirente suo coetaneo, originario del Sierra Leone. Immediatamente fermati entrambi, il senegalese è stato trovato in possesso di diversi grammi di hashish suddivisa in due dosi, alcuni farmaci nonché la somma di 50 € circa in banconote di piccolo taglio, sicuro provento dell’attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai militari operanti, il pregiudicato è stato tradotto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo e l’acquirente segnalato alla locale prefettura.

