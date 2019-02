I carabinieri di Sanluri hanno arrestato due giovani di Alghero, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, un normale controllo alla circolazione stradale ha consentito ai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sanluri di arrestare due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fermati lungo la S.S. 131 direzione Sassari, i due hanno immediatamente dato segni di nervosismo, nervosismo per il quale i militari decidevano di effettuare una perquisizione sull’autovettura scoprendo, nel cassetto del cruscotto, un involucro termosaldato contenente 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Per i due occupanti dell’auto, D.F., 24 anni, e F.G.P., 24 anni, entrambi di Alghero ed entrambi pregiudicati, è scattato l’arresto ed il successivo trasferimento presso la casa circondariale Uta in attesa dell’udienza di convalida.

