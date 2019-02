I carabinieri di Sinnai hanno arrestato un ventenne nigeriano ospite presso il CAS Burranca di Sinnai, per lesioni personali gravi nei confronti di un connazionale 37enne.

Nella tarda serata di ieri i carabinieri della stazione di Sinnai hanno arrestato per lesioni personali gravi, un 20enne nigeriano ospite presso il CAS Burranca di Sinnai. Il giovane, intorno alle 18.00, al culmine di una lite per futili motivi, ha colpito all’addome con un coltello da cucina un connazionale 37enne, causandogli ferite giudicate guaribili in 30 giorni dai medici del Businco, dove è tuttora ricoverato. L’aggressore, invece, vittima di un trauma toracico e contusioni varie, è piantonato dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena presso l’ospedale SS Trinità, in attesa dell’udienza di convalida, prevista per la mattinata odierna.

