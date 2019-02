I carabinieri di Villacidro indagano su un misterioso episodio di cui è rimasto vittima un autista addetto alla raccolta del latte del caseificio Argiolas.

Questa mattina a Villacidro, i carabinieri del Norm della Compagnia unitamente ad i colleghi della locale Stazione, sono intervenuti in località “Giana”, a seguito di una segnalazione da parte del Personale del caseificio Argiolas, che ha riferito che un autista addetto alla raccolta del latte era stato fermato da due sconosciuti. Giunti sul posto, i militari hanno constatato che alle precedenti ore 9.30 circa, un autista della zona che si occupa della raccolta del latte, mentre a bordo del suo autocarro stava percorrendo una strada non asfaltata che attraversa la predetta località, era stato fermato da due sconosciuti con il volto travisato e armati di spranghe che, dopo averlo fatto scendere dal mezzo, lo hanno costretto a vuotare a terra il latte contenuto nella cisterna e, contestualmente lo hanno obbligato a riprendere l’azione con il proprio telefono cellulare, per poi farglielo condividere su WhatsApp con i contatti della rubrica telefonica. Ultimata l’operazione i due si sono dileguati. Il danno è in corso di quantificazione.

Gli investigatori, in merito al movente del gesto, stanno valutando tutte le ipotesi.

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments