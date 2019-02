I pastori di Nuxis ieri pomeriggio hanno preparato la ricotta ed il formaggio che hanno distribuito gratuitamente in piazza a tutti i presenti.

Nell’ambito della difficile vertenza dei pastori sardi, si è svolta ieri pomeriggio, a Nuxis, una manifestazione organizzata dagli allevatori del paese, in collaborazione con l’associazione giovani “Su Bersaniu”. Per alcune ore, in un clima di sentita partecipazione da parte di tutta la comunità che condivide e sostiene le giuste rivendicazioni, gli allevatori del paese hanno preparato la ricotta ed il formaggio che hanno distribuito gratuitamente alla popolazione. L’iniziativa è stata accolta molto positivamente dai cittadini che, come emerge anche dalla ricca documentazione fotografica allegata.

