Martedì 26 febbraio si svolgerà la seconda riunione della Consulta comunale dello sport di Carbonia.

• Iniziative per la Festa del Patrimonio in programma il 18-19 maggio 2019;

• Azioni e progetti per lo sport in città;

• Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per la cura, organizzazione, potenziamento dello sport italiano per disabili;

Si tratta di un organo costituito al fine di valorizzare il settore sportivo di una città come Carbonia, che vanta una radicata tradizione in tal senso.

Il presidente della Consulta dello Sport del comune di Carbonia, uno strumento di partecipazione, condivisione, dialogo, ascolto e collaborazione tra le numerose realtà sportive operanti in città, l’assessore Valerio Piria, ha convocato la seconda riunione della Consulta comunale dello sport per martedì 26 febbraio, alle ore 17.00, nella sala polifunzionale di piazza Roma.

