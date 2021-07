Il Carbonia si è iscritto al campionato di serie D 2021/2022

Il Carbonia sarà regolarmente al via del prossimo campionato di serie D 2021/2022. La società guidata dal presidente Stefano Canu ha superato le incertezze dei giorni scorsi e ha presentato la domanda di iscrizione entro i termini previsti che scadevano oggi alle 18.00. Quello odierno è il primo passaggio per l’avvio della nuova stagione. Resta in piedi il problema dello stadio, per il quale c’è da registrare l’intervento odierno dell’assessore dello Sport del comune di Carbonia, Valerio Piria, che in una nota ha scritto che «ad oggi al comune di Carbonia non è pervenuta alcuna polizza fideiussoria a garanzia della rateizzazione del debito né si è provveduto a sanarlo, quindi è impossibile dare in uso alla Società lo stadio Zoboli. Poiché mi viene richiesto un impegno pubblico per la vicenda oltre quanto è consentito ad un rappresentante politico, poiché si continua a raccontare ai cittadini e tifosi soluzioni non possibili, poiché non può ricadere su un Sindaco una decisione non possibile da un punto di vista amministrativo, avendo a cuore come tutti le vicende della prima squadra della Città, intendo portare in Consiglio e rimettere al voto sovrano dello stesso, un atto in cui si chiederà la possibilità di utilizzare lo stadio da parte della Società a prescindere dai debiti e dalle mancate garanzie di assolvimento. Questo atto sarà verosimilmente corredato da pareri negativi dei dirigenti preposti».

«Al Consiglio la scelta, come è corretto, tutto sarà pubblico e trasparente – ha concluso Valerio Piria -. Il risultato darà una risposta ai cittadini una volta per tutte.»

Nei prossimi giorni, inoltre, la società dovrà scegliere il nuovo allenatore ed iniziare la costruzione della squadra che, presumibilmente, sarà profondamente diversa da quella che ha concluso il campionato lo scorso 13 giugno, con diversi calciatori che si sono già accasati in altre squadre.