Sono state riaperte oggi la sala studio e la sala lettura della Biblioteca Comunale Nicolò Canelles di Iglesias

Sono state riaperte oggi la sala studio e la sala lettura della Biblioteca Comunale. La Biblioteca sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 19.00.

Potranno utilizzare le sale solamente gli utenti iscritti alla Biblioteca. Per iscriversi occorre rivolgersi al personale in orario di apertura.

Per utilizzare le sale sarà necessaria la prenotazione al numero di telefono 0781 41795

Gli accessi saranno consentiti in due gruppi al mattino e due gruppi alla sera, con gli orari di ingresso e uscita:

▪️ 1° gruppo 10/13 utenti dalle 9.15 alle 10.30

▪️ 2° gruppo 10/13 utenti dalle 10.45 alle 12.45

▪️ 3° gruppo 10/13 utenti dalle 15.30 alle 17.15

▪️ 4° gruppo 10/13 utenti dalle 17.30 alle 18.30 – 18.45

Ogni utente potrà utilizzare le sale della Biblioteca per massimo 2 volte a settimana.

In ottemperanza alle norme anti Covid-19, dovranno essere rispettate scrupolosamente le prescrizione riguardanti il distanziamento, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e l’igienizzazione delle mani e dei libri. I servizi igienici potranno essere utilizzati solo in caso di estrema necessità.