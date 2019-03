Questo pomeriggio, a Sestu, i militari della locale stazione dei carabinieri hanno arrestato per tentato furto aggravato S.U., 32enne disoccupato del posto. Il giovane, poco prima, è stato sorpreso dal proprietario all’interno di un’abitazione di via Togliatti e successivamente immobilizzato dai carabinieri intervenuti, che lo hanno trovato in possesso degli arnesi da scasso utilizzati per forzare una finestra. Il giovane è stato tradotto presso le camere di sicurezza della Compagnia, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata di domani dall’Autorità giudiziaria.

