Salumi e formaggi al primo posto nelle preferenze degli ospiti di Sardegna Produce, il festival della cucina tipica sarda.

In una splendida giornata di sole migliaia di cagliaritani hanno scelto di passare la domenica alla Fiera di Cagliari per gustare i prodotti agroalimentari sardi di Sardegna Produce (evento organizzato dallo staff di Invitas). I maggiori consumi si sono registrati tra i salumi e i formaggi dei piccoli produttori e i vini. Molto apprezzati anche i tartufi locali e l’olio di Gonnosfanadiga).

