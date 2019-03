Comune di Calasetta: «L’ambulatorio infermieristico di Sant’Antioco è un servizio utile anche per i calasettani».

Secondo le linee generali del progetto Assl, il cittadino può rivolgersi direttamente all’ambulatorio per richiedere una serie di prestazioni che spaziano dalla terapia iniettiva alle medicazioni, dalla rimozione di punti di sutura alla rilevazione di pressione e valore glicemico. La prescrizione medica è richiesta per le prestazioni di natura farmacologica e diagnostica.

«Ritengo che per i cittadini di Calasetta sia utile e prezioso fare riferimento a questa struttura che, nell’arco di due mesi, si conferma come funzionale e collaudata – spiega ancora il consigliere alla Sanità – un’opportunità che non deve essere sprecata nell’ottica dell’accesso facile e sicuro ai servizi sanitari.»

«Vorrei che tra i calasettani si diffondesse sempre più concretamente la consapevolezza dell’utilità di un polo sanitario di riferimento e supporto – argomenta Barabino – che, pur trovandosi in un Comune vicino, ha tra le sue missioni quella di erogare prestazioni sanitarie anche per i cittadini dell’altro centro dell’isola».

«È una struttura con sede a Sant’Antioco che tuttavia garantisce l’erogazione di efficaci prestazioni infermieristiche agli utenti di un’ampia area del bacino sulcitano, Calasetta inclusa». Con queste parole, Gianni Barabino, delegato alla Sanità – oltre che al Personale – del comune di Calasetta, lancia un messaggio ai cittadini tabarchini: rivolgersi sempre più frequentemente all’Ambulatorio infermieristico, il servizio sanitario assistenziale inserito nell’ambito delle Case della Salute della Assl di Carbonia, attivato a Sant’Antioco, in via Rinascita, lo scorso gennaio.

