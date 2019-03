Dall’8 al 10 marzo, si è tenuta ad Iglesias, in piazza Municipio, la prima edizione di “Chocomoments”, la grande festa del cioccolato artigianale.

Per tre intensi giorni: 8, 9 e 10 marzo, si è tenuta ad Iglesias, in piazza Municipio, la prima edizione di “Chocomoments”, la grande festa del cioccolato artigianale. L’evento è stato organizzato da Chocomoments, in collaborazione con la Pro Loco di Iglesias ed il patrocinio dello stesso Comune. Venerdì, sabato e domenica, non solo i bambini, ma anche gli adulti, a dispetto della tanto desiderata ed inseguita linea, hanno deliziato le loro papille gustative, regalando al palato una magia unica, come solo il cioccolato artigianale sa fare. Nessun visitatore si è privato di assaporare le tante leccornie preparate da mani esperte ed attente al dettaglio.

Il primo punto a favore del successo di questo evento è stato sicuramente segnato dall’invitante profumo che si poteva sentire ancor prima di arrivare alla fiera, lungo le antiche vie che conducono alla piazza. Secondo punto portato a casa, ma non per questo meno importante, la creatività nell’esporre i tanti prodotti finemente decorati che, unita alla varietà dei capolavori, non poteva non catturare gli sguardi dei curiosi… sculture di cioccolato bianco, fondente e al latte, tavolette aromatizzate, liquori al cioccolato combinati con altri gusti, frutta di stagione che sposava il cioccolato fuso e ancora piccoli gelatini di cioccolato bianco ricoperti da dischetti di cioccolato colorato.

E, infine, il gusto ed il sapore sempre diverso hanno determinato il terzo punto di una partita, quella della prima edizione di “Chocomoments”che non poteva che arrivare vincitrice e fonte di attrazione per i numerosissimi “golosi” accorsi per assicurarsi almeno un piccolo assaggio di bontà “cioccolatose” arrivate da varie città del Nord Italia.

Per i più creativi sono, stati inoltre organizzati mini-corsi di pralineria e per realizzare un’ottima sacher. Ma non sono stati trascurati neanche i bambini che, nello spazio “Choco Baby”, hanno trovato modo di divertirsi, vestiti come dei veri maestri cioccolattieri e con le attrezzature necessarie per mettersi all’opera.

In ogni stand, è stato facile trovare piccole folle di “assaggiatori”, come il piccolo Antonio, dal sorriso contagioso e dallo sguardo soddisfatto, a dimostrazione di un famoso aforisma dell’autore John Tullius, secondo il quale: «Nove persone su dieci amano il cioccolato, la decima… mente!»

Nadia Pische

