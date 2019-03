«Si tratta di una straordinaria vetrina che consentirà di far conoscere a livello nazionale le peculiarità del nostro territorio, con una promozione a costo zero delle bellezze naturalistiche, archeologiche e storiche che costituiscono il Cammino Minerario di Santa Barbara. Un importante esempio di turismo sostenibile, strategico, innovativo, che passa per il mare, le miniere, i monumenti religiosi, i colori, i sapori e i profumi», ha detto il sindaco Paola Massidda.

Domenica 24 marzo, alle ore 22.15, su Rai 5, andrà in onda un documentario della durata di 53 minuti dedicato al Cammino Minerario di Santa Barbara. Rai 5 è un canale televisivo trasmesso in chiaro, edito dalla Rai e gestito dalla struttura Rai Cultura.

Live Translation

Contatore Visite 1740 Oggi:

Oggi: 3951 Ieri:

Ieri: 27386 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 35 Utenti attualmente in linea: