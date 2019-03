Giovedì 14 marzo, alle 12,30, si riunisce il Consiglio regionale. Non quello nuovo, non ancora insediato, ma quello uscente.

Giovedì 14 marzo, alle 12,30, si riunisce il Consiglio regionale. on quello nuovo che dovrebbe scaturire dalle elezioni svoltesi il 24 febbraio, perché non essendo ancora terminato lo scrutinio delle schede di alcune sezioni in sospeso (8 per il presidente e 15 per le liste, sulle 1.840 complessive), non è stata ancora ufficializzata la proclamazione dei 59 consiglieri che affiancheranno il neo presidente della Regione, Christian Solinas, ma quello uscente che avrebbe dovuto terminare il suo mandato quinquennale. All’ordine del giorno c’è la proposta di legge in materia di differimento delle elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali (qualora perfezionato). La conferenza dei capigruppo è stata convocata alle 13.00 di mercoledì 13 marzo, per la programmazione dei lavori.

Condividi... 7 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments