Il presidente della Regione Christian Solinas ha convocato per domattina Alitalia per affrontare i problemi legati alla continuità territoriale.

All’esito delle interlocuzioni con l’UE e le Direzioni Generali Concorrenza e Mobilità e Trasporti della Commissione europea, il presidente della Regione Christian Solinas ha convocato per domattina Alitalia. «Non c’è tempo da perdere: dobbiamo intervenire subito per garantire ai sardi una continuità territoriale che affermi insieme al diritto alla mobilità, quello dell’accessibilità dell’Isola in funzione di uno sviluppo del tessuto economico produttivo e del turismo. Sono già state spese troppe parole, è tempo di passare ai fatti. Per questo già da domattina ho convocato Alitalia», sottolinea il Presidente.

