La Cna Costruzioni martedì 19 marzo presenterà a Cagliari il Rapporto annuale 2018 e le stime previsionali 2019 del Mercato delle costruzioni in Sardegna.

La Cna Costruzioni (la Federazione delle costruzioni della CNA Sarda) ha convocato una conferenza stampa per martedì 19 marzo alle ore 9.20, a Cagliari, presso l’Hotel Regina Margherita, in Viale Regina Margherita 44, nel corso della quale il segretario regionale della Cna Sarda Francesco Porcu e il presidente della Cna Costruzioni Antonello Mascia presenteranno il rapporto sullo stato delle costruzioni in Sardegna, che propone un’analisi sull’andamento del settore nel 2018 e le stime previsionali per il 2019.

Il rapporto offre un’analisi completa, con dati e stime sugli indicatori più importanti, quali:

Investimenti e valore della produzione, per segmenti tipologici;

l’analisi dei mercati provinciali:

la produzione edilizia;

gli appalti in opere pubbliche;

l’occupazione;

il sistema dell’offerta;

il mercato immobiliare e del credito.

