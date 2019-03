Luca Sanna (Confagricoltura): «Domani ci sarà il nuovo vertice sulla vertenza latte, non sprechiamo questa occasione».

«Domani ci sarà il nuovo vertice sulla vertenza latte. Sino a oggi sono stati fatti passi avanti significativi. Uno su tutti l’indicizzazione del prezzo del latte legato a quello del pecorino. È chiaro che altri aspetti devono ancora essere chiariti, come l’allargamento del paniere dei prodotti caseari di riferimento o la griglia di pagamento, ma su questi temi è necessario che ognuno si assuma le proprie responsabilità confermando che su i progressi fatti non si possa tornare indietro.»

A dirlo è Luca Sanna, presidente di C0nfagricoltura Sardegna).

«La partecipazione al tavolo infatti ha senso compiuto solo se finalizzata a ottenere un risultato non solo per il momento contingente ma specialmente per il futuro – conclude Luca Sanna – con uno sguardo alla prospettiva che veda una filiera forte dove si riequilibrino i ruoli ed i poteri contrattuali delle parti, in quest’ottica Confagricoltura continuerà a garantire il proprio contributo.»

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments