Ripartono i lavori per la realizzazione del sovrappasso sul lotto 5 della strada Sassari-Olbia.

«Nel corso del sopralluogo tenutosi sabato scorso (16 marzo) sui cantieri dei lotti 5 e 6 e sul tracciato delle complanari avevo preso l’impegno di trovare una soluzione per evitare nuovi ritardi nel cronoprogramma dei lavori della Sassari-Olbia – conclude Nardo Marino -. Ringrazio Anas per la disponibilità e Rfi per la tempestività nella risposta. »

«I lavori per la realizzazione del sovrappasso sulla linea ferroviaria, opera cruciale del lotto 5 della nuova Strada Statale Olbia-Sassari, potranno riprendere il 25 marzo. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha così risposto alle mie sollecitazioni in merito al rilascio del necessario nulla osta all’Anas. I lavori di realizzazione del sovrappasso dovranno essere completati entro quattro mesi.»

Live Translation

Contatore Visite 3347 Oggi:

Oggi: 3207 Ieri:

Ieri: 29053 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 32 Utenti attualmente in linea: