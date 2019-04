«Sono orgoglioso di questi ragazzi, che ho scelto personalmente uno per uno e che, sottolineo, giocano tutti gratuitamente -commenta entusiasta il direttore sportivo Mariano Gala, principale responsabile della prima squadra -. Abbiamo rispettato l’impegno della promozione a tre anni dall’esordio, adesso cercheremo di lavorare per una programmazione accurata del futuro.»

Con la 17ª vittoria consecutiva l’Antiochense ha tagliato ieri il traguardo della promozione in Prima Categoria. Il 3-0 rifilato in trasferta all’Arbus impreziosisce una serie di record di una stagione da incorniciare per i biancoazzurri isolani.

