Giornata nera, la penultima del girone di ritorno, per le quattro squadre sulcitane, tutte sconfitte nel girone A del campionato di Promozione regionale. Il Carbonia ha perso con risultato pesante sul campo della capolista La Palma Monte Urpinu, 4 a 1. Diverse le motivazioni, tra una squadra che puntava a confermare il primo posto a 90′ dalla fine della stagione regolare e, soprattutto, dello scontro diretto decisivo sul campo della San Marco Assemini ’80, impostasi di misura nel finale sul campo del Selargius; ed una, il Carbonia, ormai matematicamente terzo, che pensa già alla Coppa Primavera per cercare di aprire uno spiraglio verso il ripescaggio. Il goal della bandiera biancoblu è stato messo a segno da Nicola Lazzaro.

Ha perso la Monteponi, clamorosamente, in casa con il Villasor, penultimo in classifica. E’ stata sicuramente la partita più brutta della gestione di Andrea Marongiu, incapace per larghi tratti della partita di creare gioco e conclusioni verso la porta avversaria, contro una squadra che inizialmente aveva tra i pali un portiere di 53 anni e, quando si è infortunato, al suo posto un calciatore che aveva iniziato la partita in altro ruolo. A fine partita il tecnico Andrea Marongiu è stato durissimo nei confronti dei suoi calciatori che – ha detto -, non hanno rispettato le sue indicazioni, al punto che la prossima settimana li sottoporrà a tre allenamenti, anziché ai due previsti, per preparare al meglio l’ultima partita stagionale sul campo del Villamassargia,

Hanno perso anche il Villamassargia, 2 a 1, sul campo del Seulo 2010, dove era riuscito a recuperare il primo goal subito, ed il Carloforte, travolto sul campo del Vecchio Borgo Sant’Elia, 4 a 0.

Sugli altri campi, Orrolese ed Idolo hanno pareggiato 1 a 1; l’Arborea ha rifilato un pesante 4 a 0 all’Andromeda ed il Sant’Elena ha superato di misura il Gonnosfanadiga, 1 a 0.

Nel girone B del campionato di Prima Categoria, tutto invariato nelle prime tre posizioni. Ha vinto la capolista Freccia Parte Montis di Mogoro, 3 a 1 sull’Atletico Villaperuccio; ha vinto la Villacidrese, 1 a 0 sul campo della Fermassenti; ed ha vinto il Cortoghiana che ha travolto l’Atletico Narcao, 4 a 0. Bel pari dell’Isola di Sant’Antioco sul campo della Libertas Barumini, 4 a 4. Vittorie esterne per la Virtus Villamar a Seui Arcueri, 2 a 0; per il Gergei a Sadali, 4 a 2; per l’Atletico Sanluri a Villanovafranca, 2 a 1. La Gioventù Sportiva Samassi ha travolto l’Oristanese, 7 a 0; la Tharros, infine, ha superato il Circolo Ricreativo Arborea, 3 a 1.

Su tutti i campi, prima dell’inizio delle partite, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del professor Benedetto Piras, per alcuni decenni presidente del comitato regionale della FIGC.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments