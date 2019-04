Giovedì prossimo 11 aprile, il consigliere di Sardegna 20Venti Domenico Gallus illustrerà alcune novità riguardanti la gestione autonoma del servizio idrico di alcuni Comuni della Sardegna aderenti al Gasi.

Giovedì prossimo 11 aprile, alle 10.30, nella saletta delle conferenza stampa del Consiglio regionale, il consigliere di Sardegna 20Venti Domenico Gallus illustrerà alcune novità riguardanti la gestione autonoma del servizio idrico di alcuni Comuni della Sardegna aderenti al Gasi (Gestione autonoma servizio idrico). Novità che derivano, in particolare, dalle conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n. 65 di quest’anno sulla legge regionale 25/2017 relativa al riordino delle disposizioni in materia di servizio idrico integrato.

Live Translation

Contatore Visite 2361 Oggi:

Oggi: 3329 Ieri:

Ieri: 27827 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 38 Utenti attualmente in linea: