La “Sala Rossa” del Centro culturale di Iglesias, lunedì 29 aprile, ospiterà il seminario “Lo Sport come Maestro di Vita”.

L’A.S.D Jolao Iglesias in collaborazione con l’I.I.S . “G.Asproni” , con il patrocinio del comune di Iglesias, della Federazione italiana di atletica leggera e della Società italiana di storia dello sport, ha organizzato il seminario “Lo Sport come Maestro di Vita” che si terrà lunedì 29 aprile, presso la “Sala Rossa” del Centro culturale di Iglesias, dalle ore 18.00, e che vedrà tra gli altri, la partecipazione di due atleti olimpici: Nicola Trentin e Fabrizio Donato.

