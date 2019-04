Legambiente ha presentato nuove osservazioni al progetto di ammodernamento della raffineria di produzione di allumina.

«La priorità assoluta è il disinquinamento del territorio attraverso la bonifica radicale delle falde, dei suoli e dell’intero territorio. In sintesi il progetto della Eurallumina appare contraddittorio con la strategia espressa nella proposta di Piano Nazionale integrato per l’energia e il clima approvato dal Governo – conclude Legambiente -. I lavoratori hanno diritto ad un’occupazione in un ambiente risanato.»

«La documentazione della VIS Valutazione di Impatto Sanitario – sostiene Legambiente – appare inadeguata ed inaccettabile dal momento che non si rapporta alla drammaticità della situazione di inquinamento diffuso nel territorio. Per l’area di Portoscuso tutte le analisi evidenziano la situazione cumulata del complesso dei fattori di inquinamento diffuso su aria, acqua e suolo conseguente ai ritardi decennali nelle attività di bonifica.»

Live Translation

Contatore Visite 2663 Oggi:

Oggi: 2647 Ieri:

Ieri: 23379 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 30 Utenti attualmente in linea: