Abbanoa S.p.A. giovedì 23 maggio eseguirà un intervento di manutenzione della rete idrica di Iglesias, per la sostituzione di una valvola di sezionamento nel Corso Colombo fronte n° 6.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento sarà necessario interrompere l’erogazione idrica dalle ore 8,30 alle ore 16,30 del 23/05/2019, salvo imprevisti, a tutte le utenze ubicate nelle seguenti vie:

– Via Genova

– Via Potenza

– Via Veneto (tratto compreso tra la Via Genova ed il civico n° 107)

– Via Crocifisso (tratto compreso tra la Via XX Settembre e il civico n° 94)

– Corso Colombo (tratto compreso tra il civico n° 2 e la Via Giovanni Lussu)

Oltre al disservizio conseguente all’interruzione dell’erogazione, potrebbero verificarsi inconvenienti temporanei di torbidità dell’acqua in fase di ripristino del servizio.

In tale eventualità, sarà cura di Abbanoa procedere ad operazioni di spurgo della rete.

Il servizio verrà ripristinato anticipatamente in caso gli interventi venissero completati in tempi miri rispetto a quelli previsti.

