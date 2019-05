Domani, venerdì 17 maggio, alle 21.00, il Teatro delle Saline di Cagliari ospita lo spettacolo “BARONI IN LAGUNA – Appunti sul Medioevo in un angolo d’Italia a metà del XX secolo”. L’appuntamento rientra in “1 €uro festival”. L’edizione 2019 coglie e propone spettacoli accattivanti che rientrano nel solco artistico e del percorso creato dalla Compagnia Akròama nel 2000. Appuntamenti ricchi di qualità, arte giovane e con nuove matrici espressive, performance musicali, incursioni nel teatro internazionale e nei classici.

