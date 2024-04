Il 14 aprile la magia del Tango con l’orchestra Anton Stadler sbarca al Conservatorio di Cagliari

L’Auditorium del Conservatorio di Cagliari, domenica 14 aprile, a partire dalle ore 19.00, si trasformerà nel cuore pulsante del Tango con lo straordinario concerto dal titolo: “Concierto Doble”. L’evento rientra nel circuito di ArtAngo & Jazz Festival, rassegna concertistica organizzata dall’associazione Anton Stadler, sotto la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore. Si tratta di un’esperienza unica ed indimenticabile, con un eclettico concerto in anteprima assoluta che vedrà protagonisti alcuni tra i più straordinari talenti del panorama musicale internazionale che coinvolgerà tutti gli amanti del tango e non solo.

Il concerto vedrà tra i protagonisti Xuefei Yang, chitarrista di fama mondiale, che regalerà emozioni uniche; Fabio Furia, bandoneonista e compositore che incanterà il pubblico con la sua maestria; Martin Palmeri, pianista tra i più prestigiosi compositori mondiali, per un viaggio musicale senza tempo e con la partecipazione straordinaria dell’Orchestra Anton Stadler che, sotto la direzione di Maurizio Dones e l’accompagnamento del pianista Marco Schirru, eseguirà le Quattro stagioni di Vivaldi nella versione scritta appositamente dal bandoneonista e compositore Fabio Furia e il Doppio Concerto di Astor Piazzolla per chitarra, bandonéon e orchestra e il Doppio Concerto di Martin Palmeri per chitarra, bandoneon, pianoforte e orchestra.

Il programma del Concierto Doble prevede un repertorio dedicato alle opere più iconiche dei due celebri compositori argentini: Astor Piazzolla e Martin Palmeri. Inoltre, il pianista e compositore Palmeri presenterà in prima nazionale, la sua nuova composizione: il doppio concerto per chitarra, bandonéon, pianoforte e orchestra. Protagonisti indiscussi della composizione sono il timbro struggente e passionale del bandoneon e le raffinate sonorità della chitarra che si intersecano incessantemente con delicati tecnicismi e avvolgenti armonie.

Sarà un’appassionante fusione tra la travolgente energia tipica del Tango e le suggestioni più moderne ed innovative derivanti da contaminazioni jazzistiche, sinfoniche e cameristiche. I presenti vivranno una serata straordinaria all’insegna della grande musica, in cui il pathos ed il lirismo delle melodie proposte, inseguiranno i più vibranti ritmi della musica tanghera.

Per consentire la più ampia partecipazione sarà organizzato un servizio navetta a pagamento, con partenza dai comuni di Portoscuso, Iglesias e Carbonia.

Per assistere ai concerti è necessaria la prenotazione.

I biglietti del concerto saranno acquistabili presso il circuito elettronico del Box Office Sardegna al costo di € 15,00 intero (Platea) e ridotto Under 12 e Studenti al costo di € 10,00, più la prevendita.