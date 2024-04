L’ANMIG, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, sezione di Carbonia, l’11 aprile ricorderà Modesto Melis

L’ANMIG, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, sezione di Carbonia, sita in viale Trento 5 (angolo via Asproni), ha convocato una riunione straordinaria del consiglio direttivo per l’11 aprile, alle ore 17,30, con il seguente ordine del giorno:

1) Ricordo di Modesto Melis in occasione della sua nascita.

2) Inaugurazione della prima pennellata del murales dedicato alla figura del deportato Modesto Melis.

Parteciperanno l’associazione Senso Comune e l’artista che realizzerà il murale che ricorderà Modesto Melis.

Sono invitati a partecipare tutti i soci effettivi e simpatizzanti, parenti, amici e conoscenti.