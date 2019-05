Il presidente della Regione Christian Solinas ha scritto al ministro Luigi Di Maio: «Accelerare le intese sulle aree di crisi di Porto Torres e Portovesme».

Troppi ritardi stanno bloccando i progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali di Porto Torres e Portovesme. Così il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha inviato una lettera al vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, chiedendo un intervento per accelerare l’iter per le firme degli accordi di programma.

Alle risorse messe in campo dal Ministero (30 milioni di euro) per i progetti di riconversione e riqualificazione industriale per le due aree di crisi complessa di Porto Torres e Portovesme si erano aggiunti 3 milioni di euro di fondi che costituiscono il cofinanziamento deciso dalla Regione.

«Spiace purtroppo constatare – scrive Christian Solinas – che nonostante non vi siano più impedimenti tecnici per poter procedere alla sottoscrizione del relativi Accordi di Programma tra Mise e Regione autonoma della Sardegna, a tutt’oggi non si sia ancora potuto neanche prendere visione dei contenuti degli stessi e procedere, conseguentemente, ad adottare i necessari atti propedeutici, tra i quali la deliberazione della Giunta regionale per l’intesa.»

Un ritardo che «rischia di pregiudicare l’azione che il Suo Ministero e la Regione stanno attuando per favorire la riqualificazione delle due aree industriali, sostenere le imprese e creare le condizioni per una ripresa dell’occupazione». Pertanto, il presidente Christian Solinas invita il ministro Luigi Di Maio ed intervenire «affinché l’iter per l’Accordo di Programma venga sbloccato e si possa procedere speditamente alla conseguente emanazione degli Avvisi alle imprese ai sensi della legge 181/1989».

