In Sardegna, quando sono stati completati gli scrutini in 282 delle 1.840 sezioni, la Lega è in testa con 16.335 voti, il 28,11%, davanti al Movimento 5 Stelle che ha ottenuto 14.826 voti, il 25,51%, il 25,51% e al Partito Democratico con 14.566 voti, il 25,06%. Nettamente distanziati Forza Italia con 4.294 voti, il 7,39% e Fratelli d’Italia con 3.370 voti, il 5,80% e tutti gli altri partiti.

