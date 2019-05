La solidarietà dei ragazzi sardi negli Stati Uniti d’America.

Portare alto il nome della Sardegna, della solidarietà dei sardi all’estero e aiutare i giovani con poche opportunità. Così può tradursi l’incontro organizzato dai giovani sardi, impegnati in un percorso di formazione imprenditoriale, con giovani cittadini statunitensi di residenti nelle aree svantaggiate di Brentwood e Anacostia nella capitale Washington DC.

Durante l’incontro i rappresentanti sardi hanno raccontato la storia della pasta sarda (malloreddus), insegnato ai ragazzi americani a creare la pasta partendo dall’impasto e condiviso alcune nozioni sulla Sardegna . I ragazzi americani per lo più di età compresa tra 12 e 16 anni, coinvolti dalla locale associazione no profit Good Projects, impegnata nella lotta alla povertà e violenza tra le fasce più povere della popolazione americana, hanno speso l’intera giornata in compagnia del gruppo sardo nella locale scuola media di Washington Stuart-Hobson, dove per l’occasione è stato allestito un laboratorio di cucina.

