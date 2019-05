Mercoledì 22 maggio verrà presentato a Cagliari il cartellone del 5° “Family Festival”.

“Wo.Men: gli uomini raccontano di donne supreme” è il tema della quinta edizione del Family Festival, organizzato all’ExArt di Cagliari da venerdì 24 maggio a domenica 2 giugno, dalla compagnia Lucidosottile. Negli spazi dell’ex Liceo Artistico di piazzetta Dettori (con alcuni appuntamenti al Jazzino), andranno in scena dieci spettacoli e saranno numerosi gli appuntamenti per riflettere sul tema della famiglia, della sessualità, sulla lotta alle discriminazioni e sulle politiche di genere.

