Nel comune di Iglesias, in 9 sezioni su 32, la Lega è in testa con il 26,21%, davanti al Movimento 5 Stelle con il 23,63% e il PD con il 22,34%.

Nel comune di Iglesias, in 9 sezioni su 32, la Lega è in testa con 386 voti, il 26,21%, davanti al Movimento 5 Stelle con 348 voti, il 23,63% e il Partito Democratico con 329 voti, il 22,34%. ForzaItalia è sopra il 10%, con 157 voti, il 10,66%.

