Riformatori sardi: «I temi dell’insularità e delle accise nelle dichiarazioni programmatiche del presidente della Regione».

«Le dichiarazioni programmatiche sono in linea col pensiero dei Riformatori sardi, recepiscono i punti salienti del programma elettorale e impegnano il nuovo Governo dell’Isola a camminare verso il cambiamento. Non può che essere un giudizio positivo quindi quello dei Riformatori sardi rispetto a quanto espresso dal presidente della Regione Christian Solinas in Aula, che nell’esplicitare il programma ha puntato un faro sui temi dell’insularità e delle accise. Temi che hanno caratterizzato il programma elettorale della colazione che ha vinto le elezioni, condivisi e ritenuti necessari per pianificare un reale e concreto sviluppo economico della Sardegna. Sulla consapevolezza che la condizione di insularità pone la Sardegna in una posizione di oggettiva minorità rispetto a tutte le altre regioni italiane si è infatti realizzata una convergenza che raramente si era vista prima e che oggi risulta centrale nell’azione di governo dell’Isola.»

Lo scrivono, in una nota, i Riformatori sardi.

«Non ci stancheremo di dire che dal riconoscimento del principio di insularità dipende lo sviluppo economico e sociale della Sardegna», ribadiscono i Riformatori sardi, secondo cui, in un momento storico nel quale le regioni del Nord chiedono più autonomia e risorse, sarebbe un errore imperdonabile aspettare il corso degli eventi senza muovere i dovuti passi verso Roma. «Essere realmente coscienti dell’importanza di portare avanti questa battaglia (il riconoscimento del principio di insularità in Costituzione) a cui è strettamente legata quella delle accise, è elemento imprescindibile per governare la nostra Isola nei prossimi cinque anni». Tuttavia «ovviamente non cambia la nostra posizione sulle province: riteniamo che rivitalizzarle sia un errore. Su questo punto siamo pronti a confrontarci con il presidente e con tutta la maggioranza».

