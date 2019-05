Si è concluso alle 19.30, l’intervento del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), a Sarroch, per il recupero di un’escursionista infortunata.

Si è concluso alle 19.30, l’intervento del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), per il recupero di un’escursionista infortunatasi nella Gola di Is Cioffus, nel comune di Sarroch.

La giovane, L.C., si trovava in escursione con degli amici, quando è scivolata riportando un trauma che le ha impedito di proseguire. I suoi compagni hanno subito lanciato l’allarme per dare avvio all’intervento di soccorso.

Allertato dalla centrale operativa del 118 intorno alle 16, il CNSAS si è attivato immediatamente inviando sul posto una squadra di 15 tecnici, provenienti delle stazioni alpina di Cagliari e speleo di Iglesias.

La giovane, che ha riportato una sospetta frattura della caviglia, è stata stabilizzata dai soccorritori e dall’infermiere del CNSAS presente in equipe esuccessivamente trasportata tramite barella portantina per circa un’ora e mezza fino all’ambulanza.

Sul campo presenti anche il personale del C.N. dei Vigili del Fuoco e il personale del C.F. di Vigilanza Ambientale, insieme agli amici dell’infortunata.

Allertato anche l’elicottero del 118 di base a Cagliari che, in un primo momento ha raggiunto il punto indicato dalla centrale operativa ma, una volta individuato il target, l’intensità del vento nella gola, stretta e alta, ha reso impossibile operare in sicurezza. Pertanto, si è dovuto quindi rinunciare all’utilizzo del mezzo aereo e attivare le squadre territoriali per il recupero via terra, allertando i tecnici del turno ESA (Equipe di Soccorso Alpino) in guardia attiva.

